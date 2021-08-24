"КовиВак" станет эффективнее против новых штаммов коронавируса

Центр Чумакова усовершенствует свою вакцину от коронавируса "КовиВак", в том числе для противодействия штамму "дельта", - сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24".

"Безусловно, вакцина будет усовершенствована с учетом появления новых штаммов коронавируса", - отметил Ишмухаметов, добавив, что специалистами центра уже выделен коронавирус штамма "дельта", передает РИА Новости.