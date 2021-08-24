"Гринпис" прогнозирует Югу России новую волну лесных пожаров

По южным регионам России в конце лета может пройти новая волна лесных пожаров из-за пала сухой травы, - заявил руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринписа" Григорий Куксин.

"До этого у нас был экстремальный пик пожаров, особенно в Якутии. Сейчас мы идем примерно по средним значениям. Обострение закончилось, потому что выпали дожди. Перелом ситуации с пожарами был вызван именно погодой", - подчеркнул эколог, передает "Интерфакс".

Обычно в году в России наблюдается два основных пика лесных пожаров: первый - в апреле-мае, второй - в конце июля - начале августа. Сейчас завершается второй пик.

"За ним следует небольшой дополнительный осенний пик пожаров, вызванный в южных регионах, прежде всего, выжиганием травы. Окончательное снижение лесных пожаров будет с приходом активных дождей в осенний период", - заключил Григорий Куксин.