Мангистаускую область спасут от засухи искусственным дождем

Технологию искусственного дождевания применят в Мангистауской области, где из-за засухи произошел массовый падеж скота. Такое сообщение распространила Национальная палата предпринимателей (НПП) "Атамекен".

Если новая технология окажется эффективной, то в регионе установят таких пять устройств.

По словам руководителя компании Central Asian Center of Climate Change Technologies Алтая Айнабека, который внедряет в Казахстане уже проверенный в нескольких странах глобальный проект Pro International Center of Climate Change Technologies, за счет рассеивания отрицательных ионов происходит концентрация влаги, так что влага из акватории Каспийского моря перенесется в глубинные районы Мангистау, где образуются облака и выпадут осадки. "Предлагаемые нами технологий Clear Sky Manager 5 и Clear Sky Manager 7 запатентованы в России, США, Японии, Евросоюзе", - цитирует Айнабека Sputnik Казахстан.

Он уточнил, что годовой объем осадков увеличится минимум на 30%, причем результат можно будет увидеть уже в течение месяца. Пилотный проект, указал глава компании, она реализует за счет собственных средств.