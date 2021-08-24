Кубанские волонтеры обновили памятники советским воинам на перевале Халега

Волонтеры Каскада Кубанских ГЭС, филиала ПАО "РусГидро", совершили восхождение на перевал Халега и привели в порядок памятники советским солдатам, воевавшим здесь в Великую Отечественную войну, - сообщили в пресс-службе компании.

В первый день волонтеры преодолели маршрут протяженностью 180 км, во второй, переправившись через горную реку Аксаут, добрались до озера Халега, где обновили пять памятников, после чего на перевале Халега покрасили три памятника и отремонтировали четыре памятных таблички. На Северокаракайском хребте волонтеры восстановили еще один памятник, - передает "АиФ-Ставрополье".

Здесь во время Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои за Кавказ, советские солдаты стояли насмерть, и в январе 1943 года фашисты потерпели поражение - план немецкого командования по овладению Главным Кавказским хребтом был сорван.

В тяжелейших условиях высокогорья волонтеры поднимаются на высоты более 3 тыс м над уровнем моря, чтобы привести в порядок обелиски защитникам Родины, установленные в середине прошлого века трудовыми отрядами различных организаций СССР.