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Турция не примет афганских беженцев

Турция не примет афганских беженцев

Турция не намерена развертывать у себя миграционный центр для беженцев из Афганистана, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы ранее заявили, что в Турции мы не будем предоставлять визы с этой целью. Все публикации в СМИ на эту тему (об открытии отдельного миграционного центра для афганцев) не соответствуют действительности", - сказал он.

Ранее британские СМИ распространили информацию о якобы имеющихся планах открыть в Турции отдельный центр для афганских беженцев.

 

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Вестник Кавказа

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