Художница нарисовала картину на дне горного озера в КЧР

Участники экспедиции "Подводный Кавказ-2021" установили четыре рекорда России на озере Кынгыр-Чад в Карачаево-Черкесии, которое расположено на высоте 3 тыс м над уровнем моря, сообщает пресс-служба министерства туризма, курортов и молодежной политики региона.

"Два рекорда напрямую связаны с погружением. Их установила участница экспедиции из Москвы - дизайнер и подводный художник Елена Воронцова. Она стала первой в России женщиной, которой удалось погрузиться на полчаса в высокогорное озеро, находящееся на высоте 2936 м. Глубина, на которую опустилась художница, составила 14 м, а температура - плюс пять градусов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что художница, проведя на глубине шесть метров почти 70 минут, она нарисовала картину с пейзажем дна голубого озера.

Еще два рекорда были установлены представителями Краснодарского края. Воспитанники военно-патриотического клуба "Казачья слобода" станицы Михайловской Курганинского района вместе с руководителем Сергеем Князевым исполнили элементы казачьих боевых искусств на высоте 2938 м. Также музыкальный учитель из Усть-Лабинска Эмилия Дулина сыграла на флейте на высоте 3143 м.