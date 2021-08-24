Более 1,3 тонны наркотиков сожгли в Ташкенте

В Ташкенте уничтожили свыше 1,35 т наркотиков, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Государственного таможенного комитета (ГТК).

Запрещенные вещества были сожжены в доменных печах на одном из заводов Сергелийского района, передает Sputnik Узбекистан.

В процедуре принимали участие члены межведомственной комиссии по контролю за наркотиками, чиновники от Управления ООН по наркотикам и преступности, представители общественности и журналисты.

Наркотические вещества были уничтожены за несколько минут.