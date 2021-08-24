Более 1,3 тонны наркотиков сожгли в Ташкенте
В Ташкенте уничтожили свыше 1,35 т наркотиков, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Государственного таможенного комитета (ГТК).
Запрещенные вещества были сожжены в доменных печах на одном из заводов Сергелийского района, передает Sputnik Узбекистан.
В процедуре принимали участие члены межведомственной комиссии по контролю за наркотиками, чиновники от Управления ООН по наркотикам и преступности, представители общественности и журналисты.
Наркотические вещества были уничтожены за несколько минут.
Вестник Кавказа
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