Власти Казахстана утвердили проект бюджета страны на три года

Правительство Казахстана на сегодняшнем заседании утвердило основные параметры республиканского бюджета на 2022-2024 годы.

Представленный проект республиканского бюджета "направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих условиях", - отметил в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.

"В 2022 году планируется обеспечить рост экономики до 3,9%. Несырьевой сектор станет одним из основных драйверов качественного роста, оставаясь ключевым фактором устойчивости экономики. Основными направлениями расходов бюджета станут обеспечение качественного и устойчивого развития реального сектора экономики, поддержки предпринимательства, развития социальной инфраструктуры, в том числе системы здравоохранения и образования, сфер культуры и спорта, а также безопасности и правопорядка", - поведал глава правительства, передает "АиФ-Казахстан".

Поступления на 2022 год прогнозируются на уровне 13 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 431 млрд тенге, - сообщил глава министерства финансов страны Ерулан Жамаубаев.

"Ненефтяные поступления предусмотрены с ростом на 1,8 трлн тенге, или на 25,1%. По нефтяным поступлениям запланировано снижение на 1,3 трлн тенге в связи с постепенным возвращением к режиму накопления средств национального фонда. Доля ненефтяных поступлений будет расти с 56,4% в текущем году до 71,4% в 2024 году", - отметил глава Минфина Казахстана.

Доходы республиканского бюджета в 2022 году составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге, а дефицит бюджета поэтапно снизится с 3,3% к ВВП в 2022 году до 2,5% к ВВП в 2024 году, при этом ненефтяной дефицит за этот период снизится с 8,1% к ВВП до 6,3% к ВВП, - отметил глава казахстанского Минфина.