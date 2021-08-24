В Кремле заявили о непростой ситуации с ростом цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о непростой ситуации с ростом цен и поддержал работу правительства по этому вопросу.

"Правительство контролирует ситуацию с ценами, на этот счет есть прямое поручение президента России", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин ранее говорил, что рост цен вызван внешней конъюктурой, а также внутренними различными проблемами.

"И тем, и другим правительство занимается. Но действительно ситуация непростая, и в этой связи правительство занимается этим на постоянной основе", - добавил Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле положительно оценивают работу кабинета министров по вопросам цен, и "это требует действительно постоянного внимания, поскольку постоянно меняются разные параметры, что требует дополнительных усилий кабинета министров, и этот вопрос постоянно на контроле".