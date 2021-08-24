ДТП с большегрузом произошло в Казахстане

В результате ДТП на западе Казахстана погиб один человек, сообщает Mgorod.kz.

Трагедия произошла на 224 километре трассы Уральск - Атырау недалеко от села Тайпак Акжайыкского района. Было установлено, что 70-летний водитель Volkswagen погиб от полученных травм на месте происшествия после столкновения со стоящей фурой.

Отмечается, что в автоаварии пострадали еще два пассажира легковушки. Их доставили в Акжайыкскую районную больницу.

"62-летняя женщина находится в сознании. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. 70-летний мужчина получил ушиб грудной клетки и перелом 2-4 ребер справа", - заявили в региональном управлении здравоохранения.