В Госдуме поддержали предложение о введении налогового вычета на аренду жилья

Предложение Минстроя о введении налогового вычета на аренду жилья в России поможет вывести этот бизнес из тени, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

"Надо развивать арендное жилье, и это способ вывода из тени, потому что никто из арендодателей не хочет заключать официальный договор. Все хотят, чтобы это было неофициально, уходят от налогов. Хотя там налоги уже небольшие - 4%, как у самозанятых. Поэтому здесь я бы с удовольствием поддержал эту идею, если это не просто размышления, а проработанное предложение", - заявил он.

По словам Катасонова, налоговый вычет на аренду позволил бы увеличить и социальный вычет, и поддержать тех, кто снимает жилье, чаще всего этого малоимущие граждане, те, кто работает удаленно.

Депутат также предложил увеличить размер налогового имущественного вычета, который сейчас составляет 13% от потраченной суммы с учетом лимита в 2 млн рублей.