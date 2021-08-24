Ингушетия и КБР вошли в тройку самых бедных российских регионов

Уровень бедности по России в целом составляет 12,1%, а наибольший фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, - говорится в данных Минтруда, представленных заместителем директора департамента информационных технологий Андреем Лебедевым.

По итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%, а вот в Тыве таких жителей насчитали 34,1,%, в Ингушетии - 30%, в Кабардино-Балкарии - 24,2%, - говорится в материалах исследований, передает ТАСС.