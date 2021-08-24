Маски для учителей в Москве будут необязательными

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что нужно отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах.

"Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите", - предложил Собянин на встрече с педагогами и директорами школ перед педсоветом.

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