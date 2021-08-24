Отменит ли Грузия выборы из-за коронавируса?

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария усомнилась в целесообразности проведения выборов в местные органы власти в разгар очередной волны коронавируса. Соответствующее заявление она сделала в эфире одного из грузинских телеканалов.

"Сегодня, когда у нас 60-70 умерших в течение дня, чего нам ждать, чтобы были введены более строгие регуляции, почему это никто не обсуждает?! У меня та же претензия к оппозиции, почему никто не обсуждает, можно ли проводить выборы в такой ситуации", - цитирует защитника Sputnik Грузия.

По словам Ломджария, в рамках борьбы с коронавирусом власти принимают решения не на основе эпидемиологических или научных данныз, а опираясь на политическую целесообразность, ставя под угрозу здоровье и жизни граждан.

Напомним, Грузия сейчас находится на пике четвертой волны Covid-19. В больницах не хватает мест, разворачиваются полевые госпитали, а полностью вакцинацию прошли лишь около 10% взрослого населения страны.

Напомним, выборы в местные органы власти назначены в Грузии на 2 октября.