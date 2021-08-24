Ремонта крыши перинатального центра Павлодара хватило до первого дождя

Отремонтированный перинатальный центр Павлодара залило водой после первого же дождя – потекла отремонтированная крыша, затопив все здание.

Вода во время дождя с шумом хлестала с потолка по стенам, лилась из розеток, собираясь в лужицы на полу. Здание было затоплено с пятого по первый этаж, - сообщает местный Instagram-паблик kerek.pv, передает Sputnik Казахстан.

Проблемами ремонта занялись представители правящей партии Nur Otan. Первый заместитель председателя Павлодарского филиала партии Илья Теренченко отругал строителей подрядной организации ТОО "КазЕвроСтрой" за некачественный ремонт кровли.

"Это социальный объект, здесь дети рождаются. И наши дети, и всех, кто здесь находится…", - отметил он, призвав отнестись к перинатальному центру "идеологически и патриотически".