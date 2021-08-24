Главная » Новости

Ремонта крыши перинатального центра Павлодара хватило до первого дождя

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Отремонтированный перинатальный центр Павлодара залило водой после первого же дождя – потекла отремонтированная крыша, затопив все здание.

Вода во время дождя с шумом хлестала с потолка по стенам, лилась из розеток, собираясь в лужицы на полу. Здание было затоплено с пятого по первый этаж, - сообщает местный Instagram-паблик kerek.pv, передает Sputnik Казахстан.

Проблемами ремонта занялись представители правящей партии Nur Otan. Первый заместитель председателя Павлодарского филиала партии Илья Теренченко отругал строителей подрядной организации ТОО "КазЕвроСтрой" за некачественный ремонт кровли.

"Это социальный объект, здесь дети рождаются. И наши дети, и всех, кто здесь находится…", - отметил он, призвав отнестись к перинатальному центру "идеологически и патриотически".

12955 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!