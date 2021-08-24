Более миллиона человек инфицированы коронавирусом в Израиле

Коронавирусная статистика в Израиле перешагнула через миллион.

За минувшие сутки в стране выявили более 10 тыс случаев заболевания, общее число инфицированных достигло 1 005 511 человек, сообщается на сайте министерства здравоохранения Израиля во вторник.

По абсолютному числу зараженных коронавирусом Израиль находится на 35-м месте в мире, по числу инфицированных к численности населения - на 22-м месте.