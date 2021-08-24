Узбекистан получил от Швейцарии 1,1 млн медицинских масок

Швейцария безвозмездно предоставила Узбекистану 1 млн 145 тысяч медицинских масок. Об этом сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

Груз накануне был доставлен в аэропорт Ташкента. Маски второго класса защиты (FFP2) предназначены для укрепления материальной базы медицинских учреждений Узбекистана в борьбе с коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел Швейцарии ранее сообщили, что этот самолет также заберет граждан Швейцарии и других людей, эвакуированных из Кабула.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 212 млн, из них более 4,4 млн человек скончались.