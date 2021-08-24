Ахмад Масуд решил сдаться талибам?

В Афганистане осталась одна неподконтрольная талибам ("Талибан", запрещено в РФ), провинция Панджшер, но вскоре она может капитулировать, пишет The Telegraph.

Ахмад Масуд, сын одного из главных борцов с "Талибаном", лидер Панджшерского сопротивления, намерен урегулировать конфликт с талибами, об этом рассказал его советник.

У ополченцев нет ни сил, ни ресурсов, ни международной поддержки, эти факторы рано или поздно приведут к капитуляции. "Все устали от Афганистана после 20-летней войны, никто не хочет отправлять оружие движению сопротивления. Панджшер не может бороться с талибами, у них превосходящие силы. Сейчас не 80-е или 90-е, у "Талибана" теперь есть опытные бойцы. Расклад сейчас явно против Панджшера. Думаю, он продержится два-три месяца, а потом наступит зима", - поделился советник Масуда.

Масуд планирует капитулировать, но "сохранить честь". Талибы ждут его капитуляции. В воскресенье они дали Масуду четыре часа на то, чтобы сдаться, однако он ответил, что Панджшер выстоит и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия.

Под началом Масуда сейчас собралось местное таджикское ополчение, а также афганские военные, в том числе бойцы спецподразделений.