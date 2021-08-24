Более миллиона прививок от COVID-19 сделано в Грузии

В Грузии продолжается процесс массовой вакцинации от коронавируса. В стране сделано более одного млн прививок, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.

Отмечается, что только за последние сутки от инфекции вакцинировались 30 067 человек. Всего в стране сделано 1 010 096 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 703 945 человек, что составляет 24.6% взрослого населения. Двумя дозами привит 306 151 гражданин (10.7% взрослого населения).

В Грузии за последние сутки выявлено 5 924 новых случая. С начала пандемии зафиксировано свыше 523 тыс случаев инфицирования, более 458 тыс выздоровели, 6 891 умерли.

