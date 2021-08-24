Китай построит Туркменистану три газовых скважины

Сегодня в ходе рабочей поездки в Марыйский велаят президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал старт строительству трех новых скважин на газовом месторождении "Галкыныш" в Иолотанском этрапе, - сообщает электронная газета нефтегазового комплекса.

Строить скважины будет китайская компания CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited, оплата ее услуг будет осуществляться за счет ежегодных поставок в Китай 17 млрд кубометров природного газа в течение трех лет, - передает Тренд.

В церемонии начала строительства приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Туркменистане Цянь Найчэн и генеральный директор национального отделения Китайской национальной нефтегазовой корпорации Чэнь Хуайлу, - говорится в сообщении.