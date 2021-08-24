Премьер пожаловался на мизерную производительность труда в Армении

Производительность труда крайне низка в Армении, и это нуждается в исправлении, заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя программу правительства в парламенте.

Он напомнил, что производительность входит в число важнейших критериев экономического развития. При этом в Армении она составляет всего $6,8, то есть один рабочий за час производит продукт на $6,8.

"Очень плохой показатель. Для сравнения: в России производительность составляет $11,7, в Европейском союзе в среднем - $42,7, но в ЕС есть отдельные страны, где производительность превышает $100", - цитирует главу правительства Sputnik Армения.

Пашинян добавил, что проблема низкой производительности труда острее всего стоит в сельском хозяйстве, поэтому аграрная сфера нуждается в реформировании.