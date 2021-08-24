Путин подписал указы о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры получат в сентябре 2021 года единовременную выплату в размере 10 тыс рублей. Об этом говорится в двух указах, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным.

В пресс-службе Кремля сообщили, что одним указом такая выплата назначается пенсионерам, "проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения".

Согласно второму указу, соответствующую выплату получат остальные категории пенсионеров.