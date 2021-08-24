В Минздраве рассказали об обновленных рекомендациях по вакцинации

Министерство здравоохранения России обновило временные рекомендации по вакцинации от COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что Минздрав добавил расширенный раздел о вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией.

"Использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями", – сказано в документе.

В обновлениях также сообщается о необходимости медицинским организациям провести индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях соцзащиты, для профилактики и снижения рисков распространения инфекции.