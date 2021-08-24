В России зафиксировали 18 833 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 18,8 тыс новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 833 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 463 (7,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Московской области - 1 125, в Москве - 1 105, в Санкт-Петербурге - 600. В Крыму 349 новых случаев, в Ставропольском крае - 349, в Краснодарском крае - 252, в Дагестане - 190, в Чечне - 160, в Кабардино-Балкарии - 90, в Северной Осетии - 73, в Ингушетии - 70, в Адыгее - 58, в Карачаево-Черкесии - 50.

Суточный прирост составил 0,28%, общее число инфицированных в России достигло 6 785 374 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 18 636 человек, за весь период - 6 053 503 человека.

Умерли за сутки 794 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 177 614 человек.