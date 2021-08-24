Стало известно, как долго действует QR-код после вакцинации

В Минздраве РФ сообщили, что QR-код о вакцинации от коронавируса действует год или меньше, в случае плохой эпидемиологической ситуации.

"Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Срок действия QR-кода - 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев", - сообщается на сайте ведомства.

QR-код для тех, кто переболел коронавирусом, действует в течение шести месяцев со дня выздоровления, уточнили в Минздраве, QR-код, полученный после теста на коронавирус - 72 часа.