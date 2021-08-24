Турецкие ВВС ликвидировали в Северном Ираке почти 30 объектов террористов

ВВС Турции в ходе операции в Северном Ираке уничтожили 28 объектов курдских организаций, признанных в Анкаре террористическими. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства национальной обороны Турции.

"В ходе операции с участием более 20 самолетов были ликвидированы укрытия, схроны, склады с оружием террористов, их командные пункты и пещеры", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что основная зона ударов находилась на глубине до 200 км к югу от границы Турции и Ирака в регионе Асос.

Операция проводилась в координации с национальной разведкой, которая получила данные о расположении объектов.