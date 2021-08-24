Пашинян отправит армянских женщин в бой?

Кабмин Армении планирует привлечь женщин на военную службу в рамках реформирования вооруженных сил. Об этом заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян.

"Пункт о более широком вовлечении женщин в боевые части ВС есть в нашей программе. Тезис об участии женщин не имеет идеологической или антиидеологической основы, а обусловлен исключительно прагматическим расчетом", - приводит слова Пашиняна ТАСС.

Он отметил, что недостаточное задействование женщин в какой-либо сфере приведет искажению потенциала развития Армении.

По словам главы правительства, привлечение женщин к военной службе не означает, что "женщины будут служить наравне с мужчинами". Он добавил, что речь идет о максимальном использовании потенциала, который еще не открыт.