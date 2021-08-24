Под Волгоградом снимают с мели грузовой паром

Минувшей ночью в Волгоградском водохранилище сел на мель грузовой паром, - сообщается в пресс-релизе администрации Волгоградской области.

"В Николаевском районе на расстоянии примерно 80 м от берега сел на мель грузовой паром "Марш Славянки", на котором находятся 27 человек, три легковых автомобиля, а также 11 грузовых автомобилей, груженных арбузами", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ночью для буксировки грузового парома из города Камышина подошел грузовой паром "Приокский-4", однако снять его с мели не удалось. Сейчас паром разгружают, чтобы снять его с мели.

При необходимости для оказания экстренной помощи готовы прибыть два поисково-спасательных подразделения. На пароме имеется запас из 100 литров питьевой воды и комната отдыха на 80 человек.