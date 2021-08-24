Власти Петербурга смягчают ограничения с 27 августа

В Петербурге с 27 августа смягчаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Согласно новому постановлению губернатора города Александра Беглова, с 27 августа разрешена работа объектов развлечений в торговых центрах, аквапарков, детских игровых комнат, при условии соблюдения правил дистанции. Спортивные и физкультурные мероприятия можно проводить в присутствии зрителей.

Бизнес сможет возобновить работу, если 100% сотрудников будут привиты хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса. Завершить вакцинацию персонала необходимо до 1 октября.

В Петербурге разрешили проводить конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иных мероприятий численностью более 75 человек, при согласовании с комитетом по промышленной политике. Мероприятия с большим количеством людей необходимо согласовывать с Роспотребнадзором. Все участники мероприятий (за исключением посетителей) должны иметь документ о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или ПЦР-тест.