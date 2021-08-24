Замглавы Минобороны Азербайджана принял участие в открытии "АрМИ-2021" (ФОТО, ВИДЕО)

Находящийся с визитом в Москве замглавы Минобороны Азербайджана - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов накануне принял участие в торжественной церемонии открытия "Армейских международных игр-2021". Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Османов встретился на военном полигоне Алабино с участниками конкурса "Танковый биатлон". Заместитель министра пожелал им успехов в соревнованиях.

В павильоне Азербайджана на выставке, открытой в Доме Дружбы в рамках "АрМИ-2021" он ознакомился с литературой и экспонатами, отражающими национально-духовные ценности, а также пожелал успехов творческому коллективу.