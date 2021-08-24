В Черекском ущелье открылся новый туркомплекс

В Черекском районе Кабардино-Балкарии заработал новый современный всесезонный туристический комплекс "Верхние Голубые озера", - сообщает пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Туркомплекс находится в непосредственной близости от уникальных памятников природы Верхних Голубых озер и включает гостиницу европейского уровня, ресторан с летней террасой и причалом, гостевые дома, информационный офис, спортивную и детскую площадки, домик рыбака и парковую зону с пешеходными аллеями и дорожками", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Туркомплекс может принимать жителей и гостей Северного Кавказа круглый год: зимой здесь будут проводиться экскурсии на снегоходах и джипах, а летом - прогулки на квадроциклах и катамаранах, а также пешие и конные маршруты к достопримечательностям в окрестностях живописного Черекского ущелья.

Напомним, Черекское ущелье - одно из самых живописных ущелий Кавказского хребта. Здесь находится второе по глубине карстовое озеро в мире Церик-Кель глубиной 279 м, а к востоку от него в живописном лесу находятся сообщающиеся Верхние Голубые озера, глубина которых доходит до 18 м. В ущелье имеются месторождения термальной воды и целебные источники, а также сохранились древние крепости и средневековые башни.