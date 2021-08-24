Акции "Газпрома" обновили ценовой максимум за 13 лет

Акции "Газпрома" на сообщениях о скором запуске газопровода "Северный поток-2" подорожали и обновили ценовой максимум за 13 лет.

По данным Московской биржи, к 10.21 мск акции "Газпрома" поднялись выше 300 рублей (до 300,23 рубля), рост составил 0,85%. К 10:23 мск цена выросла на 1,11% и в моменте достигала 301 рубля за бумагу. Индекс Мосбиржи поднимался на 0,49%.

Весной 2008 года акции "Газпрома" доросли до 369,5 рубля, что явилось историческим максимумом котировки акций.