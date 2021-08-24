Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану проведут в сентябре

Страны G20 планируют провести чрезвычайный саммит по ситуации в Афганистане в сентябре, сообщает итальянская газета Il Giornale.

Встречу могут провести на первой или третьей неделе месяца - на второй неделе сентября состоится 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Решение о том, в каком формате саммит G20 пройдет в Риме, пока не принято.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть в Афганистане 15 августа, во вторник стало известно, что править страной будет совет из 12 человек, в него войдут талибские лидеры и несколько "уступчивых членов бывшего правительства".