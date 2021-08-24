В Майкопе легковушка протаранила бензовоз

Минувшей ночью в Майкопе на улице Хакурате столкнулись бензовоз и легковой автомобиль, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

"На место происшествия были направлены все экстренные службы. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, емкость бензовоза была пустая. Произошел розлив дизельного топлива из бака бензовоза", – цитирует сообщение спасателей "АиФ-Адыгея".

Тем не менее, сотрудники чрезвычайного ведомства провели весь необходимый комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, - говорится в сообщении.