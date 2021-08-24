Москвичам погода "намекнет на осень"

Жителей и гостей Москвы во вторник ожидает слабый дождь и облачная с прояснениями погода, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами возможны слабые дожди. Максимальная температура воздуха +18...+20 градусов, в Подмосковье +16...+21, в общем, прохладно, намеки на осень", — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что в столице ожидается западный — северо-западный ветер 4-9 м/с. Атмосферное давление превысит норму и достигнет 751 мм ртутного столба.