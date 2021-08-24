Пашинян призвал скорее делимитировать границы и разблокировать коммуникации с Азербайджаном

Армения готова к разблокированию коммуникаций в регионе, а также запуску процесса делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя пятилетнюю программу действий в парламенте.

По его словам, для установления мира и стабильности в регионе принципиально важны налаживание и развитие отношений с соседними странами. Глава правительства подчеркнул, что Ереван настроен на преодоление враждебности в отношениях с некоторыми соседями.

Пашинян отметил, что меры по разблокированию коммуникаций помогут формированию атмосферы мира и взаимовыгодного существования на Южном Кавказе, а также, что немаловажно, дадут возможность снять многолетнюю экономическую блокаду страны.

Премьер-министр также выразил уверенность в необходимости максимально оперативного запуска делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

"Сожалею, что из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата. Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границе является серьезной угрозой для начала этих процессов", - цитирует его Sputnik Армения.

Кроме того, глава кабмина также заявил о важности возобновления переговорного процесса на высшем уровне - но в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в очередной раз выразив мнение о том, что нагорно-карабахский конфликт якобы еще не урегулирован, и именно этот вопрос и должен обсуждаться на переговорах.

Напомним, в последнее время ВС Армении практически ежедневно обстреливают различные районы Азербайджана, а завтра в Армении стартуют масштабные трехмесячные военно-тренировочные сборы с участием 2 тыс резервистов.

Как заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, таким образом проявляется двойная тактика Никола Пашиняна. "С одной стороны, он показывает своим избирателям, что он готовится к войне-реваншу, которая остается в числе стратегических целей Армении. Так это или не так на самом деле - другой вопрос, но избирателям показать это надо. А с другой стороны, Пашинян демонстрирует и Азербайджану, и Турции, и России, что он готов к мирному процессу и ждет больших экономических выгод", - отметил эксперт.

Он отметил, что озвученные сегодня армянским премьером предложения заведомо нереалистичны. "До тех пор, пока сохраняется напряженность на границе, никакая разблокировка невозможна. И когда это станет очевидным, Пашинян сможет сказать, что, мол, он предлагал, но остальные участники отказались, а затем заявит, что Турция и Азербайджан отвергают его мирные предложения, Россия и ОДКБ не хотят его защищать, и у него нет других партнеров, кроме НАТО. То есть, это такая долгосрочная игра", - пояснил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ.

В целом, указал он, в перспективе армянское руководство хотело бы войны-реванша, но оно прекрасно понимает, что при нынешнем соотношении сил это будет означать гарантированное поражение, поэтому сейчас Ереван хочет потянуть время. "В данный момент у Пашиняна три задачи. Во-первых, утопить мирный процесс в бюрократической волоките на несколько лет; во-вторых, найти партнера, который поможет ему воссоздать армию; в-третьих, подготовить прикрытие, чтобы за эти несколько лет никто бы не заподозрил его планов и намерений. Вот, собственного говоря, основные его стратегические задачи и направления его политики", - заключил Алексей Фененко.