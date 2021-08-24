В Грузии выявили 5 924 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 5 924 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 523 022 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки выписаны 5 200 человек, с начала пандемии - 458 265. Умерли за сутки 60 пациентов с коронавирусом, за все время - 6 891 человек.

Показатель инфицирования за сутки составил 12,53%, за последние 14 дней – 10,93%.

В карантине находятся 116 человек, в стационарах наблюдаются 7 410, в ковид-гостиницах остаются 3 320.