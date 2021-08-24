Участников Ashyq ждут коронавирусные послабления

Власти Казахстана рассмотрят послабления в выходные дни для участников проекта Ashyq в регионах со стабилизирующейся ситуацией – такое поручение дал премьер-министр страны Аскар Мамин.

"Поручаю межведомственной комиссии в регионах со стабилизирующейся ситуацией рассмотреть вопрос ослабления ограничительных мер в выходные дни для субъектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq", - отметил Мамин он на заседании правительства, передает "АиФ-Казахстан".

В целом эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, постепенно начал снижаться уровень заболеваемости, - отметил Мамин, подчеркнув: "На протяжении предыдущей недели индекс репродуктивности вируса был ниже 1 и сейчас составляет 0,93. В то же время все регионы, кроме Туркестанской области, остаются в "красной" зоне. Поэтому кампанию по вакцинации необходимо усиливать и далее", - добавил премьер.