Сельский учитель промышлял наркоторговлей в Туркестанской области

В Туркестанской области вынесен приговор учителю сельской школы, занимавшемуся продажей наркотиков. Об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

О том, что педагог промышляет сбытом наркотических веществ, правоохранители узнали из оперативных источников.

У задержанного жителя Байдибекского района провели обыск по месту жительства, в результате были обнаружены десять пакетов с веществом, похожим на наркотическое и имеющим специфический запах.

"Также под крышей кухни изъяли мешок с наркотическим веществом растительного происхождения. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - сообщили в полиции.

Экспертиза установило, что изъятое вещество растительного происхождения - это высушенная марихуана весом более трех килограммов.

Почти сразу, на первых допросах, учитель рассказал, что хранил наркотики дома для дальнейшей продажи. Он был взят под стражу.

Суд признал 47-летнего педагога виновным в незаконном изготовлении, переработке, приобретении и сбыте наркотиков, он приговорен к десяти годам лишения свободы.