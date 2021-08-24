В Сочи мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся

В Сочи мужчина электросамокате сбил ребенка, правоохранители проводят проверку, будет возбуждено уголовное дело, сообщил начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Конституции в Сочи, в сетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина едет на электросамокате на большой скорости, врезается в ребенка и едет дальше, не останавливаясь. Отец ребенка смог догнать нарушителя через два квартала. Ребенок 1,9 лет получил несколько переломов.

"По данному факту отделом полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по итогу будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - заявил Кошелев.

Мужчине грозит ограничение свободы на три года или арест на шесть месяцев.