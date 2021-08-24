От проливных дождей пострадали дороги пяти районов Дагестана

Дорожные службы Дагестана восстанавливают автомобильные дороги в пяти районах региона после ливней, - сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

"Ливневые дожди повредили автомобильные дороги республиканского и местного значения в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах. Движение автотранспорта на всех поврежденных участках ведется по временной схеме, в том числе и на автодороге Махачкала - Верхний Гуниб", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На местах работают специалисты Дагестанавтодора, они определят размер ущерба, нанесенного дорогам и мостовым сооружениям, - говорится в сообщении.