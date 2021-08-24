Селевые потоки унесли пять человек в Дагестане, идут поиски

Пять человек пропали без вести из-за селевых потоков в Дагестане, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина в результате схода селевого потока были заблокированы 30 человек и двое пропали без вести - жители Москвы и Санкт-Петербурга 1986 и 1984 годов рождения", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Кроме того, в селе Хаджалмахи Левашинского района селевой поток унес машину "ВАЗ-2107", в салоне которой были мать и сын - женщина 1969 г.р., мужчина - 2001 г.р.

В еще одном селе того же района - Куппа - сель унес "ГАЗель", которая позже была обнаружена в 300 м от места ЧП, водителя в ней не оказалось.

Заблокированные в ущелье люди эвакуированы в безопасное место.

Пропавших без вести ищут спасатели МЧС совместно с тысячью местных жителей, задействованы десятки единиц техники.