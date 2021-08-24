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Почта в Израиле встала из-за коронавируса у сотрудников

Почта в Израиле встала из-за коронавируса у сотрудников

В Израиле задерживается доставка посылок из-за границы из-за вспышки коронавируса среди сортировщиков, пишет newsru.co.il.

Десятки работников компании "Маман", одной из двух компаний, занимающихся в Израиле сортировкой почты, доставляемой из-за границы, заразились коронавирусом или изолировали как контактные.

Вспышка коронавируса привела к тому, что в грузовом терминале компании скопилось большое количество посылок с таких сайтов, как Amazon и Asos.

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