Цены на нефть продолжают рост

Цены на нефть продолжают расти - показали первые итоги сегодняшних торгов: сегодня они поднялись более чем на 5% по сравнению с ценами накануне.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск составила $69,01 за баррель, что на $0,26 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на $3,57 (5,5%) – до $68,75 за баррель, - передает "Интерфакс".

Прибавила в цене и нефть WTI: ее фьючерсы на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составили $65,86 за баррель, что на $0,22 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $3,50 (5,6%) – до $65,64 за баррель, - говорится в сообщении.