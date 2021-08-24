Украинский самолет угнали в Афганистане

Самолет, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана, был захвачен неизвестными, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

"Наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", — приводит слова Енина "Известия".

Он подчеркнул, что следующие попытки по эвакуации граждан оказались безуспешными, поскольку пассажиры не смогли попасть на территорию кабульского аэропорта.