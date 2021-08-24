В МИД сообщили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину

При необходимости Россия сможет выполнять обязательства по поставкам газа в Европу и без транзита через Украину, отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, пишет РИА Новости.

"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - заявил он.

Биричевский подчеркнул, что речи об отказе от транзита не идет.

"Неоднократно руководство нашей страны, включая президента, говорили о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину. У нас есть контрактные обязательства по транзиту", - отметил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова поставлять газ через Украину и после 2024 года. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, компания также готова сохранить транзит исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

Украины выступает против проекта "Северный поток-2", так как запуск нового газопровода в Европу может сократить транзит российского топлива через страну.