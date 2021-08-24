"Узбекские железные дороги" организуют еще два поезда для вывоза граждан из России

Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") до конца месяца организует два поезда в Самарскую и Волгоградскую области: благодаря им смогут вернуться на родину граждане Узбекистана, "застрявшие" в России из-за пандемии. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале "УТЙ".

"В целях организации процесса возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" организовало дополнительные специальные пассажирские поезда сообщением Волжский - Ташкент и Тольятти - Ташкент", - сказано в нем.

Отправление из Волжского назначено на 20.57 мск 27 августа, из Тольятти - в 11.35 мск (12.35 по местному времени) 30 августа.

Пассажиры могут приобрести электронные билеты, уточнили в "УЖД".