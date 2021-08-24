Дожди и грозы не покидают Кубань

Сегодня днем в Краснодаре будет облачно с прояснениями и потеплеет до 29, а ночью немного похолодает - столбик термометра опустится до 22 со знаком плюс, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю пройдут кратковременные дожди и грозы, которые будет сопровождать восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, в порывах он будет достигать 14 м/с. Днем воздух прогреется до 27-32 тепла, - передает портал Юга.ру.

На Черноморском побережье также будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков, но будет ветрено: скорость ветра составит 6-11 м/с, а на участке от Анапы до Геленджика его порывы будут достигать 12-17 м/с. Будет тепло: столбик термометра днем здесь поднимется до 26-31 тепла.