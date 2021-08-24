Российскую базу в Таджикистане усилили ПТРК "Корнет"

На вооружение российской военной базы в Таджикистане доставлена партия новых противотанковых ракетных комплексов "Корнет", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что противоракетные комплексы предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет 5,5 км, минимальная – 100 м.