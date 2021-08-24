Газ в Абхазии подорожал до тысячи рублей за баллон

С 23 августа в Абхазии значительно подорожал газ, теперь стоимость одного баллона газа составит 1000 рублей, сообщил председатель компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа в интервью радио Sputnik.

Отмечается, что розничная цена установлена на уровне 1 тыс рублей, при том что закупочная цена баллона, включая транспортировку и прочие траты, обходится в 1,1 тыс рублей. Джопуа рассказал, что в связи с наплывом туристов, газ в Абхазии стал заканчиваться быстрее. Особенно много газа расходуют в Гагре, Сухуме, Пицунде.

Большой поток туристов затрудняет транспортировку газа, продолжил он. Граница перегружена и иногда, чтобы завезти три вагона газа, приходится ждать до одного месяца.

Розничная цена на газ в Абхазии устанавливается кабмином. В последний раз цена была установлена в октябре 2018 года и составляет 680 рублей. В настоящее время в правительстве заявляют, что решение о повышении цены до 1000 рублей за баллон еще не было принято.

Газ республика покупает в России у "Нефтегаз Сочи", закупочная стоимость поднялась с 38 тыс рублей за тонну до 58 тыс рублей.